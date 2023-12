Fernando Gago buscará estilo de Luis Enrique para Chivas

El DT del Rebaño aseguró que sigue la ideología de su ex entrenador en la Roma

Fernando Gago ha destacado la magnitud del desafío que implica dirigir a Chivas en la Liga MX. En una entrevista para TUDN, el estratega argentino compartió sus reflexiones sobre la responsabilidad que conlleva liderar un equipo de tal envergadura.

«Estar en una institución tan grande con el respeto que eso merece y por la forma que tengo de trabajar, de manejarme siempre en el futbol, lo entiendo. He jugado en equipos grandes, he dirigido en equipos grandes, también la responsabilidad la entiendo y la llevo de esa forma», expresó Gago.

El entrenador, con experiencia previa en clubes como Aldosivi y Racing Club en su país natal, Argentina, mencionó la influencia de dos destacados entrenadores que marcaron su estilo durante su etapa como jugador. «De la forma que más a gusto me sentí jugando fueron dos entrenadores, Luis Enrique y con Gabriel Heinze, me marcaron y me marcaron el estilo de lo que uno pretende en el entrenamiento diario», comentó Gago.

Luis Enrique, dirigió a Gago en la Roma de la Serie A, y Gabriel Heinze, durante su tiempo en Vélez Sarsfield, ambos dejaron una huella significativa en el enfoque del argentino hacia el futbol.

Gago también reflexionó sobre la evolución del futbol mexicano desde el Mundial de Alemania 2006, bajo la dirección de Ricardo La Volpe con la Selección Mexicana. «El futbol mexicano tiene su encanto, he analizado varios partidos de Chivas y de la liga en sí, es una liga muy dinámica, aprovecha mucho las transiciones, de tener esos ataques directos y el jugador mexicano tiene su jerarquía.

«Creo que ha crecido muchísimo en los últimos años, bastante. Desde el 2006 que estaba La Volpe, creo que ha evolucionado muchísimo su juego, ha evolucionado sus jugadores con una calidad muy buena».