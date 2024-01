Novio organiza boda con temática del América tras obtener ‘La 14’

El americanismo sigue de fiesta tras conquistar el Apertura 2023

Las celebraciones por el título del América en el Apertura 2023 de la Liga MX continúan dos semanas después. Muestra de ello fue una boda que se viralizó en redes sociales por tener ni más ni menos que una temática del equipo azulcrema.

En la plataforma china de TikTok, la usuaria Kary Galván compartió el video titulado: «Como cuando te casas con un americanista», en el que se puede ver como el novio utiliza una estampita en su saco a la hora de estar en el altar frente a su futura esposa.

Por si fuera poco, el pastel de la boda tiene de un lado el escudo del América, un águila y los colores del equipo. En otro momento de la recepción, los invitados portan unas máscaras de papel con los rostros de jugadores como: Luis Fuentes, Igor Lichnovsky, Kevin Álvarez, Brian Rodríguez, Alejandro Zendejas y Álvaro Fidalgo.

Americanistas, contentos con esta boda

El metraje acumula hasta el momento casi 246 mil reproducciones y comentarios positivos por parte de americanistas como: «Si mi boda no va a ser así entonces no quiero nada», «Algún día, que fregón que apoyes a tu marido en lo que tanto le gusta, felicidades por su boda y la 14 arriba el América», «La mejor boda», «Yo cuando haga mi boda no diré nada pero habrán señales», «cuanto amor y apoyo, eso es el inicio de una gran historia, felicidades arriba el más grande», «Nos llenas de orgullo a todos los amepanas» y «No sé si tú le vas al América, pero definitivamente permitir eso habla del gran amor que le tienes… y si puedes con eso puedes con todo amiga», entre otros.

América: debut en Clausura 2024

Las Águilas del América comenzarán la defensa de su corona en el Clausura 2024 el próximo sábado 13 de enero visitando a Tijuana en el Estadio Caliente en punto de las 21:00 horas (tiempo de la Ciudad de México).