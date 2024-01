Al Khelaifi rompe el silencio por Mbappé

El presidente del PSG ha dejado claro en RMC que hay un proyecto pensado para el campeón del mundo

Nasser al Khelaifi ha pasado esta tarde por el programa Rothen s’enflamme de RMC Sport para analizar la actualidad del PSG y también de Kylian Mbappé, que termina contrato este próximo mes de junio y que ha vuelto a desatar todo tipo de rumores sobre su posible marcha al Real Madrid.

En un avance de toda la entrevista, que se emitirá esta noche, la radio ha mostrado las siguientes declaraciones: «Miren, no escondo nada, seguro que quiero que Mbappé se quede, para mí es el mejor del mundo y para mí el mejor club para Kylian es París. Es hoy el centro del proyecto», comenta el presidente del PSG.

Rothen le insiste que el club le da dado todo a nivel deportivo, y Al Khelaifi responde: «Exactamente».

Primeras declaraciones sobre el cambio deportivo

«Hemos hecho muchas cosas, unas han funcionado y otras no. Hemos cometido errores, es normal. Ahora hemos hecho un equipo joven, con franceses, a largo plazo, no tenemos prisa. Hemos hecho un buen equipo técnico y el sistema también ha cambiado y es un placer ver a este equipo. Jugamos al fútbol, juegan como un equipo, defienden juntos, el ambiente es magnífico».

Por qué ha cambiado la filosofía

«Era el momento para cambiar, para construir algo nuevo. En París tenemos al mejor jugador del mundo, y somos hoy uno de los mejores clubes del mundo. Somos el cuarto en el ránking UEFA. Hemos llegado en 2011 y no sé dónde estábamos en el ranking. Hay que seguir y trabajamos para ganar, también la Champions, pero quizá fue un error meter tanta presión en la Champions. El fútbol no es tan sencillo».

El futuro de Mbappé

«Es normal que se pregunte por él. Para mí es el mejor del mundo, tengo una muy buena relación con él. No solo como jugador, como persona. Tiene un acuerdo conmigo, como ha dicho él. No hay negociación, pero creo que aún es joven, quiere ganar muchos trofeos y espero que con nosotros».

Lo que perdona Mbappé

«No quiero hablar de dinero y decir cuánto vale el trato… Es un acuerdo entre caballeros. Hablan mucho de Kylian, hay que dejarlo tranquilo. Hay un trato pero no voy a decir en qué consiste, no es una cuestión de dinero. Tiene el mejor centro de entrenamiento del mundo, tiene al mejor entrenador del mundo. Cada año juega la Champions y casi siempre estamos ahí, cuartos, semis, final… Estamos ahí. La Ligue 1 ha cambiado mucho, es complicado y más internacional. El año que viene con el nuevo formato de Champions se va a jugar más y más competitivo».

Qué ha propuesto para que se quede

«Eso queda entre nosotros. ¿Si hay fecha límite? Eso es un feeling. Hay muchos partidos, muy importantes, quiero pedir a todos que nos dejen tranquilos. Confío en él, nunca va a hacer daño a este club. Es de la familia y quiero protegerle, como a todos».

El recado a Messi

«No fue fácil para él, estaba también Kylian, Neymar… Tengo un gran respeto por él, pero si hay alguien que no habla bien del club cuando se ha ido, eso no está bien. Es un buen chico, pero sobre Messi o sobre quien sea, hablar cuando ya te has marchado, no es nuestro estilo».

El Parque de los Príncipes

El presidente del PSG ha tratado otros temas de actualidad del club, como la situación con el Parque de los Príncipes. Ha reiterado su deseo de llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de París para quedarse con el estadio en propiedad y acometer una profunda remodelación, pero ha respondido con dureza a la mano derecha de la alcaldesa, David Belliard, tras una serie de comentarios críticos sobre Qatar: «No quiere que lo compremos porque somos qataríes, es sólo porque somos qataríes, somos árabes. Eso es muy grave. Ni siquiera sé si es legal decir eso. No se puede decir eso, es muy grave»

Entre varios de los periodistas que han intervenido en la entrevista, según han comentado analizando todos los detalles, ha quedado la sensación de que Mbappé puede renovar su contrato con el club con base en las sensaciones que les ha dejado las declaraciones del dirigente de Qatar.