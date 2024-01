Vucetich y Aldo de Nigris revientan a los Rayados luego de la salida de Funes Morí: “Otra vez sus malditas formas”

Después de que se diera como oficial la salida del máximo goleador de la Pandilla Rogelio Funes Morí de la institución regia, algunos de los máximos exponentes que militaron en dicho club se pronunciaron en contra de la institución por la salida del Mellizo a Pumas.

A través de redes sociales el exjugador de Rayados de Monterrey Aldo de Nigris compartió un video en compañía del Rey Midas Víctor Manuel Vucetich, a quien le pidió su opinión respecto al trato que le dio Rayados a Rogelio Funes Morí, quien marcó 160 tantos como albiazul y levanto cinco títulos, entre los que están títulos de la Liga MX, Copa MX y Liga de Campeones de la Concacaf, además de haber acudido al Mundial de Clubes.

“Tristemente, otra vez las formas, no me gustaron, muy mal. A un jugador como Funes Morí, siendo el máximo activo que tiene la institución, el referente goleador, creo que el trato que le dieron fue muy malo”, señalo Vucetich.

“Otra vez las formas aparecieron aquí, chingao”, agrego Aldo de Nigris, que en su historia de Instagram puso la frase “Las malditas formas”, respecto a cómo se comportaron los Rayados con el jugador histórico.

Recordemos que hace unos días el mellizo quien recién fichaba por Pumas declaro que no le gustaron las formas en las que salió de la institución regiomontana.

“Obviamente no me gustaron las formas, creo que se pudieron haber dado muchas cosas, pero tienen que tomar decisiones, las respeto. Son cosas que pasan en el futbol, en la vida, cuando viene una dirigencia, gente que viene a cambiar el pensamiento, pasan estas cosas, respeto. Son cosas que pasan en el futbol, en la vida, cuando viene una dirigencia, gente que viene a cambiar el pensamiento, pasan estas cosas, respeto a Tato Noriega y a Héctor Lara, siempre hablamos muy bien y ellos no pueden decir nada de mí, yo siempre fui con ellos derecho”, menciono en el aeropuerto.