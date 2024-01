Con frialdad, Chivas despide a Alexis Vega

Ante la salida del jugador hacia los Diablos Rojos del Toluca, el equipo rojiblanco se despidió de él en redes sociales.

Chivas hizo oficial la salida de Alexis Vega. La noche de este miércoles, el Rebaño Sagrado le dijo adiós al que fuera su jugador con un frío mensaje, que deja ver lo desgastada que terminó la relación entre el futbolista y la dirigencia rojiblanca. Ahora, su destino estará con los Diablos Rojos de Toluca a partir del Torneo Clausura 2024.

“Después de cinco años, Alexis Vega deja de formar parte del Guadalajara”, fue todo lo que escribió el equipo jalisciense en sus redes sociales. El mensaje acompaña a una foto del futbolista, en la que se lee: “Suerte Alexis Vega”. Así, sin más, le dijeron adiós al jugador que no logró explotar con el cuadro tapatío de la forma que se esperaba.

No hubo más mensaje de gratitud o expresión de cariño hacia Vega. El mensaje fue breve y frío. La relación entre Chivas y Alexis Vega se desgastó demasiado en las últimas semanas. A seis meses de finalizar su contrato, todo se complicó cuando surgió la posibilidad de que se fuera gratis y el club intentó negociarlo, algo que el jugador rechazó.

Guadalajara había pactado una venta con Cruz Azul por 3.5 millones de dólares. Pero el futbolista no aceptó un salario menor al que recibía con el Rebaño Sagrado y echó abajo el trato. Más tarde, rechazó también la posibilidad de irse al San José Earthquakes, como parte de la operación que llevó a Cade Cowell al cuadro rojiblanco.

El equipo decidió “congelarlo”. Si el deseo de Alexis Vega era quedarse hasta terminar su contrato para irse gratis, lo tendría que hacer sin jugar durante seis meses. En la fecha uno, no fue tomado en cuenta. Vio el partido contra Santos Laguna desde un palco en el Estadio Akron. Al darse cuenta de que la amenaza iba en serio, no le quedó más que negociar para no parar durante un semestre completo.

Finalmente, tocó la puerta de Toluca y pudo emigrar. Los Diablos Rojos accedieron a pagar, según ha trascendido, 1.5 millones de dólares. Así, la pérdida para el Guadalajara fue grande, pero finalmente pudo poder fin a la historia que tomó tintes de novela a lo largo de las últimas semanas. Alexis Vega ha terminado su etapa con Chivas.