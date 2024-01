Rafael Márquez, ¿Es el próximo entrenador del Barcelona?

Con el sorpresivo anuncio en rueda de prensa, sobre Xavi Hernández de que no continuará como entrenador del Futbol Club Barcelona la próxima temporada, la atención se centra ahora en su posible sucesor. Y entre los candidatos que suenan con fuerza, destaca el nombre del histórico defensor mexicano, Rafael Márquez.

En las últimas semanas, el nombre de Márquez ha sido protagonista en diversos medios de comunicación como uno de los candidatos para hacerse cargo del primer equipo, especialmente después de los resultados irregulares obtenidos bajo la dirección de Xavi. Ahora, con la confirmación de su salida, la posibilidad de ver a «Rafa» en el banquillo del Barcelona toma fuerza.

Márquez, actual técnico del Barcelona Atlètic (filial del Barcelona), expresó sus deseos en conferencia de prensa tras la victoria de su equipo por 1-2 en la jornada 21 del Grupo A de la Primera Federación. El «Kaiser» no ocultó su interés por la posición vacante en el primer equipo, afirmando:

«La directiva tendrá tiempo para pensarlo bien de aquí al final del torneo para elegir al técnico que ellos decidan. Es parte del proceso. Llegará si me tiene que tocar. Quién no querría ser entrenador del Barça. Seguiré preparándome, es apenas mi segunda temporada como técnico. Una oportunidad así no le puedes decir que no».

El futuro del Barcelona parece ahora ligado a las decisiones que tome la directiva respecto a su nuevo estratega, y la posibilidad de que el legendario Rafael Márquez tome las riendas del equipo añade un elemento intrigante a la próxima temporada del conjunto blaugrana.