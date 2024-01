Xavi Hernández anuncia su renuncia: «El Barça Necesita un Cambio»

En una sorpresiva rueda de prensa después del descalabro del Futbol Club Barcelona ante el Villarreal, el entrenador Xavi Hernández ha comunicado su decisión de no continuar al frente del equipo para la próxima temporada.

Las declaraciones del excapitán culé han respondido las preguntas sobre su posible continuidad en las últimas semanas, tras una serie de resultados adversos que se suman al mal partido de hoy en Montjuic.

«Antes que me hagáis las preguntas pertinentes, me gustaría anunciar que el 30 de junio no seguiré como entrenador del Barça. Es una decisión que he tomado con el presidente, con Rafa Yuste, con Deco. La situación merece un cambio de rumbo y como culé, la situación no puede seguir así. Creo que el club necesita un cambio de dinámica», expresó Xavi en la conferencia de prensa post partido.

Por lo pronto, Xavi es optimista para el futuro del Barça y considera que los objetivos como conseguir la Champions League y la Liga son alcanzables en la presente temporada.

«Ojalá ganemos la Champions, la vamos a luchar y competir. Soy muy optimista. Y podemos competir para la Liga, es muy difícil pero esto nos va a ayudar», consideró.

La decisión de Xavi llega en un momento de gran tensión para el Barcelona, especialmente después de la dura derrota 5-3 ante el Villarreal en casa. La situación se agrava con los resultados inconsistentes en la presente temporada, donde el Barça se encuentra a diez puntos del primer puesto en la Liga Española, perdió la final de la Supercopa de España ante el Real Madrid y fue eliminado en los Cuartos de Final de la Copa del Rey.