“Les da envidia, están enfocados en Chivas”: Adolfo Bautista reventó al América con regreso de Chicharito al rebaño

El exjugador del rebaño Adolfo Bautista fue uno de los encargados de estar presentes para recibir a Javier Hernández en el estadio Akron el día sábado, para tener una segunda etapa con Chivas club que lo vio nacer.

Después de darle un abrazo a Javier, el Bofo Bautista aprovecho para no nada más para elogiar el fichaje de Hernández, también le envió un mensaje al odiado rival.

“América siempre está al pendiente del mejor equipo de México, puros mexicanos, y ellos con puro extranjero, por eso no tienen ese arraigo de que un mexicano haya destacado tanto, donde ha jugado, y les da envidia ¿no? que nuevamente él decidió, donde lo vieron nacer, que haya regresado, y como regresa, como un grande…ellos están enfocados en Chivas”.

Por otro lado, Adolfo recordó los momentos que paso en la cancha junto a Chicharito, tanto en el rebaño como en el Tri.

“¿Mucha ilusión no? como todos los chivahermanos, esperando su regreso. Me tocó compartir vestidor con él, me tocó el momento que lo despedimos aquí del Akron, darle una asistencia e irse tras un sueño que él esperaba, jugar en equipos muy importantes. Mucha gente no creía en él”, dijo Bautista.

Javier Hernández dejo claro un mensaje a todos lo aficionados sobre lo que significa portal la camiseta del rebaño sagrado.

“Si no te motiva ser parte del mejor club de México con todas estas oportunidades… tienes un problema si no te puedes motivar con todo eso.

“Que no nos distraiga el éxito de otras personas, que le aprendamos de las cosas buenas, pero puro pinche mexicano tiene que jugar aquí. Nos la tenemos que rifar y son jóvenes y tienen ya que aprender. Nosotros estamos en una competición totalmente distinta”, comento en una entrevista para la Última Palabra.