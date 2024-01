Javier Hernández explota en vivo luego de una pregunta incomoda: “Me vale madr…”

Luego de 14 largos años jugando en el viejo continente y en la MLS, Javier Hernández volvió este 2024 al rebaño sagrado, causando muchas opiniones divididas, al atacante mexicano le hicieron una pregunta incomoda y exploto en programa en vivo.

Javier concedió una entrevista al medio de comunicación “Marca” todo iba bien hasta ese momento en que le pidieron que calificara como había sido su paso y nivel por el viejo continente.

Hernández se notó molesto y no reacciono de la mejor forma, pues de inmediatamente lanzo una respuesta que algunas personas calificaron como agresiva, aunque Chicharito dio razones de su actitud.

“¿Cómo evaluarías tu trayectoria en Europa?”, le preguntan, “No, no lo voy a calificar. Me la he pasado a toda madre, ha sido chingonsísimo, y a ustedes les encanta eso, califíquenlo. A mí me vale madre, yo por eso no estudié, para perseguir una pelota y no pa’ calificaciones. Entonces no”, comentó.

En algunas entrevistas que dio, Javier Hernández ha buscado hacer a un lado estas preguntas, así como los comentarios negativos en contra de su persona.