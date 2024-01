Polémico mensaje de despedida de Joao Rojas contra Fernando «Tano» Ortiz

El jugador compartió un mensaje a sus compañeros, con una peculiar dedicatoria al estratega del equipo

Recientemente se anunció la salida de Joao Rojas del Club Monterrey, a pocas semanas de haber comenzado el Clausura 2024 de la Liga MX, dándole paso a su vez, a la llegada del mexicano Gerardo Arteaga.

Sin embargo, la polémica no tardó en llegar al conjunto de Rayados, debido a un polémico mensaje que compartió Rojas a sus compañeros, entrenador y utileros, lanzando un peculiar dardo a Fernando Ortiz.

Durante un programa en vivo de RG La Deportiva, el periodista Willie González compartió el mensaje que envió Joao Rojas a modo de despedida.

«Ciertos jugadores vienen y cobran y nos hacen daño. Después de que la directiva le pagó su contrato, firmó, le hicieron su transferencia, miles de dólares. Una vez que el jugador ya tenía el dinero en su cuenta escribió esto en el chat de los jugadores», fue la crítica que hizo Willie González ante lo ocurrido.

Posteriormente, continuó leyendo el mensaje de Joao Rojas, quien en primera instancia señaló que se lleva grandes anécdotas y amigos del club.

«Hola. Me despido con la alegría de siempre, auténtico desde el día que me conocieron. Me llevo grandes anécdotas y amigos, tipos que son harta pelota, utileros, doctores, mis madrinas de cocina y los directivos, unos caballeros ejemplares», comienza el mensaje de Joao Rojas.

«Me despido de todos, incluso del DT que me dijo hace seis meses que me iba a sacar, faltándome al respeto de una forma que hasta lo considero humillante. Por eso, este mensaje va aquí, para todos, así como lo hizo en el camerino. Qué bueno que de frente puedo decir lo que pienso, con los huevos grandotes que tengo desde que nací, los mismos que le faltaron para decirme a la cara que me tengo que ir. Abrazo, los quiero y que Dios los guarde siempre», finalizó.

Hasta el momento, no hay ninguna postura por parte del entrenador Fernando Ortiz o el club regiomontano.