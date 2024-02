¿Nuevo Incomparable? Timhothée Chalamet compartió su afición por Gignac

El protagonista de ‘Dune’ habló sobre la Liga MX y el futbol mexicano en su visita a la capital del país

Es innegable que en años recientes la Liga MX ha incrementado su alcance internacional. Si bien todavía no está a la altura de las principales competencias de Europa, como la Bundesliga, la Premier League, la Serie A o LaLiga, jugadores como Guillermo Ochoa o Javier ‘Chicharito’ Hernández se han convertido en futbolistas reconocidos mundialmente. Y la llegada de figuras como André-Pierre Gignac también ha contribuido.

Prueba de ello es que Timothée Chalamet, uno de los actores jóvenes más populares de la actualidad, sea ferviente aficionado del futbol mexicano. El francoestadounidense, protagonista en películas como ‘Llámame por tu nombre’ y ‘Wonka’, visitó nuestro país como parte de la promoción de ‘Dune 2’, en la cual interpreta a Paul Atreides, y habló sobre el balompié azteca.

“La influencia futbolística de México es una locura. Vienen jugadores históricos franceses. Jugadores mexicanos que vienen a (jugar) a Francia como Ochoa. Claro, un jugador francés que vino a Tigres, André-Pierre Gignac, donde creo que se va a retirar. Así que el amor va en ambas direcciones”, declaró el actor de 28 años.

Cuando se le cuestionó si le hubiera gustado dedicarse al futbol profesional, en lugar de hacer una carrera en la industria del cine, Chalamet reconoció entre risas que no tenía el talento para dedicarse al deporte profesional. «No soy lo suficientemente bueno, no soy lo suficientemente talentoso, no tengo tantas aptitudes, ni la fuerza necesaria… Es por eso”.

Por otra parte, compartió que además de Ochoa, Rafael Márquez y ‘Chicharito’ Hernández son los futbolistas mexicanos que tiene como referentes. “Rafa Márquez, porque jugó para los New York Red Bulls, pero también Ochoa, que jugó mucho en Francia. Chicharito, ya sabes”, finalizó el actor.