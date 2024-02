Cumple Miguel Herrera un año en Xolos

Miguel Ernesto Herrera Aguirre dejo a los Tigres de la UANL a finales de 2022, luego de ausentarse de la pretemporada por ir al mundial de Qatar 2022 con Telemundo y luego de las polémicas declaraciones sobre la edad de los referentes felinos, lo que le valió su despido.

Apenas 4 meses después, volvió a Tijuana para su segunda etapa con Xolos, para volver a vivir las viejas glorias de su primera etapa, donde consiguió dos superlideratos y dos clasificaciones a Liguilla, una situación totalmente distinta que esta viviendo al cumplir su primer año de su segunda etapa.

En 36 partidos oficiales, solamente ha obtenido 8 victorias, ausentándose de las dos Liguillas del 2023 y fue eliminado de la Leagues Cup el pasado verano en Estados Unidos, muy lejos de las mejores épocas del “Güero Herrera” quien era un invitado asiduo en fases finales con el conjunto de las Águilas del América y los Tigres de la UANL.

En el actual torneo de Clausura 2024 de Liga MX, los Xolos son el lugar 16 de la tabla general y no han podido obtener su primer triunfo, pero Herrera no considera que sea un torneo malo el del equipo fronterizo

“No es un torneo de pesadilla”, dijo el ‘Piojo’. “Hemos dejado ir puntos, igual nos llegan y nosotros tenemos oportunidades y no las terminamos de concretar. Pero por más que me busco el equipo termina dominando, está encima” finalizo el ex entrenador de la selección mexicana.