Alex Morgan tras la victoria de México: “Lo de hoy es producto de su liga”

La histórica jugadora de Estados Unidos no tuvo reparo en reconocer el crecimiento de la Selección Mexicana Femenil.

México dio la sorpresa de la Copa Oro Femenil al vencer 2-0 a Estados Unidos en el último partido del Grupo A. Las mexicanas hicieron un excelso partido para vencer a un conjunto de las Barras y Estrellas que llegaron como las favoritas del torneo y ahora quedaron en el segundo lugar del sector, pues México avanzó como líder del grupo. Ante ello, Alex Morgan no tuvo más que palabras de reconocimiento hacia el ‘Tri’ y el crecimiento que ha tenido a nivel femenil.

En declaraciones para la transmisión internacional, la histórica Alex Morgan señaló que el crecimiento de México en el futbol femenil es gracias a la Liga MX Femenil que nació hace apenas seis años. “Ni México ni CONCACAF son los mismos que hace 14 años. Lo de hoy es producto de su liga y de lo bien que están haciendo las cosas” aseguró.

Y es que esta fue la segunda ocasión en la historia que la Selección Mexicana Femenil derrota a Estados Unidos. Por ello Morgan asegura que el nivel de juego de la Concacaf, junto con el de México, creció de manera exponencial al grado de que ya pueden pelear al tú por tú.

Sobre el partido, la futbolista de 34 años reconoció que Estados Unidos dejó mucho que desear al no poder generar oportunidades claras de gol. “No jugamos ni cerca de nuestro mejor nivel, creo que encontramos algunos espacios en la cancha, pero no fue suficiente. No ejecutamos las oportunidades que tuvimos, no exigimos a la portera rival nos quebramos fácilmente y México vino a jugar esta noche, lo hicieron muy bien.” finalizó.