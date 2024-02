Carli Lloyd critica retroceso en el USWNT

La histórica futbolista de la selección de las Barras y las Estrellas dio su punto de vista sobre la derrota ante México en el cierre de grupos de la Copa Oro W.

La derrota de la selección de Estados Unidos ante México en el cierre de la fase de grupos de la Copa Oro W representó un duro golpe para el USWNT, equipo que hasta antes de este partido llegaba como la máxima favorita para conquistar el certamen, pero que ahora nuevamente comienza a generar dudas.

Más allá del resultado, el funcionamiento y proceso que ha tenido el Team USA en los últimos años ha sido un tema de debate, mismo que nuevamente sale a flote por parte de sus ex jugadoras, entre ellas Carli Lloyd.

La dos veces campeona del mundo con el USWNT señaló a través de sus redes sociales que el descalabro sufrido ante México en la Copa Oro W, es parte del retroceso que este equipo ha mostrado ya desde hace varios años.

Lloyd asegura que dicho retroceso viene desde los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, certamen en el que Estados Unidos fue eliminada ante Canadá en semifinales y tuvo que conformarse con el tercer lugar de aquella justa.

Asimismo, Lloyd destacó que el USWNT necesita reconstruirse y volver a formar los cimientos de ese equipo que alguna vez fue demoledor en cada competencia, siendo ese el nivel que debe volver a alcanzarse y al que se aspira a llegar con el mando de Emma Hayes.

“Sí, el mundo entero se ha puesto al día… pero en realidad odio cuando la gente dice eso porque el USWNT comenzó a retroceder en los Juegos Olímpicos de 2020 y ha ido en retroceso… ahora tienen que reconstruirse, arañar y escalar para volver a subir”, explicó Lloyd en redes sociales acompañado del duro hashtag “No one fears the the USWNT anymore (Ya nadie le teme al USWNT).

Golpe emocional para el USWNT

La derrota en fase de grupos ante México representa un duro golpe para el USWNT, mismo del que deberán reponerse de manera inmediata, pues la fase de cuartos de final está a la vuelta de la esquina y el no sobreponerse a este tipo de adversidades puede representar la eliminación en cuartos de final, ya que la clasificación jugará un papel fundamental y determinará al rival en turno dependiendo de los resultados del Grupo B y C en esta Concacaf W Gold Cup.