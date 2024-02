Javier Aguirre no oculta su deseo de dirigir al América: «Sería cerrar un ciclo»

Vasco tiene a Mallorca en la Final de Copa del Rey

Javier Aguirre lo tiene claro: Una forma de cerrar ciclos sería dirigir al club en el que nació como futbolista: Club América de Liga MX. Así de claro fue el Vasco, quien se encuentra como héroe de todo Mallorca, tras llevar al club a la Final de Copa del Rey.

El ex entrenador de Selección Mexicana habló de lo que sería la posibilidad de entrenar al equipo más ganador de Liga MX, y que se encuentra como vigente campeón tras lograr ‘La 14’ en el Apertura 2023.

Vasco Aguirre habla de lo que sería dirigir al América

Durante una charla que tuvo con MVS Radio, el periodista polémico David Faitelson cuestionó al ex DT de Rayados de Monterrey sobre lo que sería poder llegar en algún futuro a las Águilas. Indicó que no es algo que esté buscando, pero que claro que se vería encantando de estar en el banquillo azulcrema.

“Sí me hace ilusión dirigir al América, pero no se ha dado el momento”

Y prosiguió diciendo quien fuera estratega de Atlético de Madrid y Osasuna, que el poder ser mandamás táctico de las Águilas, sería una forma de cerrar ciclo en el que inició como futbolista del cuadro de Coapa.

«Dirigir al América sería cerrar el círculo, pero entiendo que no es fácil, que los momentos no se han dado, cuando no he tenido trabajo ha tenido entrenador o finalmente se han decantado por otro entrenador cuando ha podido. Yo puedo entenderlo, soy un profesional y entiendo el romanticismo».

Aguirre niega contactos con América en el pasado

Aguirre, con paso por las Selecciones de Egipto y Japón, agregó que si bien su nombre sonó para llegar al banquillo americanista antes de la decisión de Santiago Baños para contratar a André Jardine, el surgido como DT en Tuzos del Pachuca negó cualquier charla con algún directivo del ‘Ame’.

«Nunca hablaron conmigo y esa es la parte que te puedo contar, que nunca hablaron conmigo; nunca entraron en contacto conmigo, directamente conmigo nunca, ningún directivo del América».