Miguel Herrera se sincera y admite que vive su peor momento con Xolos

El equipo sigue sin ganar en el Clausura 2024

Tijuana salvó la derrota de último minuto la noche del domingo ante León y cerró la jornada 10 de la Liga MX con un 1-1 ante León.

Gracias al VAR, que marcó un penal que el árbitro del juego no había marcado, los Xolos lograron el punto.

Sin embargo, los dirigidos por Miguel Herrera llegaron a 12 juegos sin ganar. El último triunfo fue hace cuatro meses ante Tigres por 2-0.

Piojo’ Herrera: Trabajar y exigir a los jugadores

Por ello el ‘Piojo’ Herrera reconoce que vive su peor torneo como estratega en el futbol mexicano, porque cuenta con un equipo para mejores resultados.

«Sin duda es el peor torneo que he tenido. La calidad de los muchachos te deja para dejarles de repente a ellos algo que hacer dentro de la cancha, cuando no tienes una gran calidad o el equipo no es muy vasto hay que trabajar más, hoy nos tocó hacer eso.

«Si vamos a los partidos de repente tendremos en el sumar de los puntos menos de lo que pretendíamos tener o de lo que hicimos para tenerlos… hicimos un gran partido ante Monterrey y no pudimos, hoy hacemos un gran primer tiempo. La diferencia de manejar el juego ha habido partidos así que hemos podido culminar y nos ha tocado sufrir.

Ahora, como mencionó con anterioridad, depende solo del apoyo de la directiva de Xolos, porque los resultados han sido malos.

«Sí es el peor torneo que he tenido como entrenador. Hay que trabajar mientras las directiva esté apoyando el proyecto, no nos queda más que trabajar y exigir más a los muchachos».

¿Tijuana debería tener más puntos?

Miguel Herrera ha mencionado en varias ocasiones que han sido mejores que el rival, pero que la falta de gol los tiene en este problema de ocupar el lugar 16 de la tabla con seis puntos.

Al revisar las estadísticas de goles esperados y goles recibidos esperados, con la información de fbref, Xolos debió ganarle al América en la jornada 1 y al León en esta última jornada, lo que le daría cinco puntos, pero debió perder ante Atlas, Chivas y San Luis, tres empates que logró, así que solo tendría dos puntos más, pero su racha sin ganar estaría en cero.