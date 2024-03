Jaime Lozano habla sobre los ataques hacia Gerardo “Tata” Martino

El ‘Jimmy’ dio su punto de vista tras las críticas que recibió su antecesor en el Tri

Después de que múltiples jugadores de la Selección Mexicana explotaran por el proceso de Gerardo Martino hacia Qatar 2022, Jaime Lozano también dio su punto de vista.

En conferencia de prensa de cara a las semifinales de la Concacaf Nations League ante Panamá, ‘Jimmy’ se limitó a respetar el punto de vista de cada uno y evitó sumarse a los ataques.

«Se abrió la caja de pandora, pero cada uno es libre de comunicar lo que quiera, cada uno tiene una verdad, una forma de ver su situación y la vida, no tengo más que buenas palabras para Gerardo Martino, me trató de maravilla, al igual que a mi cuerpo técnico», mencionó.

Y es que futbolistas como Andrés Guardado, Hirving Lozano y Edson Álvarez apuntaron contra el argentino por su paso por el Tri: «Él trabajó y todos los resultados quería que fueran distintos, pero es futbol, la emoción y los momentos importan mucho en estos momentos, pero ya es toro pasado»

«Se sabe que el momento no fue el mejor en el que se llegó a la Copa del Mundo, pero a mí no me van a escuchar nunca hablar mal del Tata, porque hacia mi persona siempre fue impecable».

Jimmy Lozano se siente respaldado por la FMF

Por otra parte, el ‘Hecho en CU’ restó importancia a la presión que tiene la Selección Mexicana de ganar la Liga de Naciones de Concacaf, por lo que no considera que su cargo esté en peligro si fracasa.

«Respaldo hay y confianza, sino no estaría. En el futbol universal dependen muchos los resultados para la continuidad de un proceso, más allá de resultados inmediatos».

Eso sí, Jaime Lozano es consciente que la silla de Selección Mexicana es caliente a pesar de que ya tenga el boleto para el Mundial de 2026, donde será anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá, por lo que sabe que tiene que responder con resultados en todos los partidos.

«Si eliges con la confianza y es acertado y das tiempo a un proceso al final vas a tener buenos resultados. Ya tenemos un boleto por ser locales, pero eso no quita que no hagamos un proceso sólido, porque para mí lo importante es dejar cosas importantes».

Para finalizar, Jimmy insistió que el objetivo principal es ganar la Concacaf Nations League: «Es importante ganarla, es la tercera edición y no se ha ganado, entonces es una linda oportunidad de ganar ante Panamá y después pelear el título».