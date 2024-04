Martino critica al América y a la MLS tras los cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup

Luego de que se jugarán los cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup, en el área de prensa Gerardo el “Tata” Martino, habló sobre las diferencias y ventajas entre ambas ligas, además de dejarle un recado al América y a la Federación Mexicana.

“No es el caso de Rayados, pero cuánto importa que América salga campeón del torneo y no aporte a Selección (Mexicana) porque sus figuras son extranjeras. No me parece algo relevante para el torneo de México o la MLS. Me parece que esto va en proceso de cambio y que se puedan dar en el corto plazo”, dijo el ‘Tata’ Martino en primera instancia.

Al referirse a la MLS Martino menciona, que mientras la liga no de más facilidades a la hora de formar equipos con más calidad la liga MX tendrá ventaja, de igual manera hizo un balance en su gestión frente al Inter Miami.

“La derrota de hoy nos quita una ilusión que teníamos que era seguir adelante en esta competencia y repetir lo que hizo Columbus en Monterrey. Sostengo que en Concachampions, no sucede siempre así, accedieron los equipos que mejor plantel tienen en el fútbol mexicano como América, Monterrey y Tigres. No pongo a Pachuca porque su estructura es diferente. Las estrellas las tienen los otros tres equipos”, aclaró el ‘Tata’.

Hablando sobre su momento en la liga Martino señala que con buenos y malos momentos en el torneo están en la parte de arriba de la tabla.

“Hemos perdido unos puntos en casa y estamos compitiendo bien. Acá hemos competido bien, muy bien con Nashville, muy bien con Monterrey en la ida y hoy hasta el gol de (Germán) Berterame. Ahí se acabó la eliminatoria”, manifestó el estratega argentino.