Audio del VAR explica porque no se marcó penal a favor de Toluca

La comisión de árbitros dio a conocer los audios en cabina, donde se explican los parámetros en que se basaron para no sancionar la pena máxima a favor de los Diablos Rojos.

Final de la Jornada 15 en el Clausura 2024 y la polémica en ciertas jugadas se mantiene aún latente, pues como suele acostumbrarse, hay criterios opuestos por parte de aficionados, expertos, e incluso los mismos protagonistas. Para ejemplo de lo antes mencionado, aquella que muy puntual, pudo haber cambiado el rumbo del encuentro si se tomaba una decisión alterna luego de ser revisada; el presunto penal que no se marcó a favor del Toluca en el duelo ante el América.

Corría el minuto 34 cuando se destapó la furia en el Infierno, luego de un centro en el área cortesía de Jean Meneses. Balón que comenzaba apenas su trayectoria y una mano clara, de Javairo Dilrosun, se aparecía en el camino para evitar que el esférico llegara a puerto. Si bien el contacto es incuestionable, lo que resaltó aquí fue el por qué no se marcó como penal.

Tras una breve pausa, en donde el colegiado Adonai Escobedo recibió indicaciones desde la cabina del VAR, la pelota se puso nuevamente en marcha sin dar mayores explicaciones, lo que causo molestias inmediatas entre todos los jugadores y seguidores presentes del Conjunto Escarlata, pues ante sus ojos, la acción fue más que notoria como para dejarla pasar.

Dicho lo anterior, la Comisión de Arbitros se hizo presente para aclarar cualquier duda, y compartir los audios que al interior se dieron entre los asistentes, mismos en los que se explica a detalle la razón por la cuál no se sancionó como pena máxima, a pesar de sí existir el contacto entre el balón y la mano.

Audios del #VARLigaMX J15 | América 🆚 Toluca



En el minuto 35 de juego, en una jugada de ataque de Toluca, el centro golpea la mano del defensor de América dentro del área. Tras el análisis del VAR se reanuda el juego sin sanción debido a que la mano no se encontraba en posición… pic.twitter.com/sjrzvUGA6k — Comisión de Árbitros (@Arbitraje_MX) April 15, 2024

“Posible mano de Javairo, yo veo que le pega en la mano ‘Adona’. Que nos den tiempo, tengo potencial mano, dame otra toma quiero confirmar si le pega en el brazo izquierdo o en el derecho. El que hace un movimiento adicional es el brazo izquierdo y el otro brazo no sé si cubra un espacio. Es el derecho, el brazo va hacia adentro, está bloqueado pero va hacia adentro el brazo, no está ampliando el volumen de su cuerpo” (…)

“Ahí no está bloqueado, está pegada a su cuerpo, no está bloqueando, el que asume el riesgo es el brazo izquierdo y no le pega en el izquierdo, en el que le pega es en el derecho y el brazo va a hacia adentro. Adonai, check complete, le pega en el brazo donde no asume el riesgo” se logra escuchar en las indicaciones que le dieron en vivo al colegiado.