Tuca Ferretti defiende a Nahuel Guzmán

En la mesa de ESPN el tema principal fue el caso del láser el cual fue proyectado sobre Esteban Andrada de parte de su paisano Nahuel Guzmán en el pasado Clásico Regio.

Ante esta situación Tuca Ferretti fue cuestionado sobre que opinaba del comunicado de Nahuel Guzmán de hace un año donde aseguraba que si alguna vez el hacia un acto agresivo sobre un rival, Nahuel Guzmán se retiraba del fútbol a lo que Tuca respondió:

“De patada, esto es otra cosa, que tal vez, tu lo puedas calificar y mucha gente lo pueda calificar hasta de mas agresiva que una patada.”

“Se equivoca totalmente, pero es una persona que reconoce y a pedido una disculpa y yo creo que seguro va a llegar con Andrada y va a hablar con el y decirle, lo mínimo que debe hacer es ir con su colega, su compañero de trabajo, y decir esto ya es cosa del pasado”.

¿Que prometió Nahuel Guzmán?

El pasado 17 de marzo del 2023, el portero de Tigres había prometido retirarse si alguien encontraba un video donde este agrediera a un rival. Esto como respuesta a las criticas que ha recibido desde su llegada a México.

“Con mis errores y mis comportamientos no adecuados, desde que llegué a México, hubo un momento que a Nahuel Guzmán le empezaron a construir una imagen negativa, que soy un mal perdedor, entre otros. Pueden buscar más de los 400 partidos y si encuentran alguna acción realmente agresiva, con intención de lastimar a algún árbitro o a algún colega, no sé qué prometer, yo me retiro del futbol”, comentó en conferencia de prensa hace un año.