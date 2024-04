Club León Femenil responde a las acusaciones de Ana Campa

A través de sus redes sociales, Ana Campa, jugadora del Club León Femenil, ha alzado su voz para denunciar la falta de apoyo por parte de la institución esmeralda luego de sufrir una lesión durante un entrenamiento que ha resultado en la pérdida parcial de la visión y desencadenando su retiro del fútbol profesional.

En un comunicado emitido por la defensora, relata que el incidente ocurrió en septiembre del año pasado, cuando un balón impactó fuertemente en su rostro durante una práctica, afectando considerablemente su visión. A pesar de ello, afirma que el club no le brindó la atención necesaria, ni se preocupó por su recuperación en las semanas posteriores. Ante esta situación, decidió buscar por su cuenta atención médica especializada tanto en México como en Estados Unidos, donde recibió la noticia de que su incapacidad visual sería permanente, truncando así su carrera futbolística.

‼️Hola a todos, quiero compartirles el proceso que he pasado aquí en mi club, León, y porqué no me han visto en actividad con el equipo‼️ pic.twitter.com/uiv9MhFgZC — 🌞Ana Campa 🌙 (@ana_campa30) April 23, 2024

En palabras de Campa: “En septiembre del año pasado tuve un accidente en un entrenamiento, un balón me pegó muy fuerte en el rostro y afectó mucho mi visión. Lamentablemente, mi club no me ha dado el apoyo esperado, no tuve atención de inmediato ni se preocuparon por atender mi pérdida de vista en semanas posteriores.”

“Al consultar con especialistas, me han dicho que mi incapacidad es permanente, que no podré volver a jugar al fútbol. Todo esto es muy cansado mental y emocionalmente, en el IMSS llego antes de los seis de la mañana. Me atienden pasadas las nueve y parece que siempre me falta un papel, un trámite o algo para poder avanzar”, añadió.

La falta de respaldo continuó cuando inició los trámites ante el IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) para obtener una incapacidad, según indicaciones de la directiva del club. A pesar de ello, asegura que nadie del personal del club la acompañó o ayudó en este proceso, sumándose así a la carga emocional y mental que ha enfrentado en este difícil camino.

Respuesta del Club León

En respuesta a estas acusaciones, el Club León emitió un comunicado oficial refutando las afirmaciones de Campa, asegurando que desde el principio su lesión fue atendida por especialistas no solo del IMSS, sino también de instituciones médicas privadas. Asimismo, indicaron que el club ha estado presente en cada una de las citas requeridas por el IMSS, acompañando a la jugadora en todo momento.

COMUNICADO OFICIAL pic.twitter.com/VM1xzRhD8Y — Club León Femenil (@clubleonfemenil) April 23, 2024

En palabras del Club León: “La lesión de Ana ha sido atendida desde el primer momento por especialistas de instituciones privadas. Todas las consultas y el historial médico de este caso constan en las bitácoras de nuestro servicio médico.”

“El IMSS es la única institución que puede determinar el grado de incapacidad de nuestra jugadora; estamos a la espera de una resolución”, agregaron.

Polémica por trato diferencial al equipo varonil y femenil

La respuesta del Club León respecto a las acusaciones de Ana Campa generó una oleada de críticas por parte de los aficionados, quienes cuestionaron la igualdad en el trato hacia las jugadoras del León Femenil en comparación con los futbolistas del equipo varonil.

En redes sociales, María Morales expresó: “¿También los jugadores del primer equipo se atienden en el IMSS? Porque ella también es jugadora profesional, deben de darle la misma importancia”.

En diversas plataformas, los aficionados compararon la situación de Ana Campa con la recuperación de futbolistas destacados del equipo masculino, como Andrés Guardado. José Dimas Luján ironizó: “¿A poco a Guardado lo mandaron al IMSS? No lo creo”, haciendo referencia a la diferencia en el trato médico entre jugadores varoniles y femeniles.

Javier Robles expresó su confianza en las palabras de la jugadora: “¿La última lesión de Guardado fue atendida en el IMSS o con médicos particulares? De creerle a ustedes a creerle a la jugadora, mil veces a esta última”.

Usuarios como @Marcko_danilo señalaron que esta disparidad entre el fútbol masculino y femenino va más allá del aspecto salarial, destacando la importancia de una respuesta más sólida por parte del club hacia sus jugadoras.

Alonso Beat criticó la postura del club al señalar: “Híjole, después de la exhibida, lo mínimo que se les pedía es atención a su jugadora, no escudarse hablando del IMSS, que por cierto no creo que ahí hayan atendido a Guardado, operado a Fidel, atendido el hombro de Viñas y las rehabilitaciones de cualquier lesión del equipo varonil”.

Estas reacciones reflejan la preocupación de los aficionados por la equidad y el trato justo hacia las jugadoras del León Femenil en comparación con sus contrapartes masculinas.