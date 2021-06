»Me gusta el América, pero tiene que haber interés de las dos partes» Arturo Vidal

MILÁN, Italia.- Arturo Vidal, mediocampista del Inter de Milán dejó en claro que la posibilidad de jugar en el América aún le seduce, pero tiene que haber un interés mutuo.

El ex jugador del FC Barcelona señaló que aunque tiene contrato vigente con el actual campeón de la Serie A, si llega a darse la posibilidad de jugar con las águilas, estará feliz.

«Tenemos qué ver, siempre he dicho que me gusta México, que me gusta el América, ojalá algún día se me dé, pero tiene que haber (interés) de las dos partes, tengo contrato con el Inter, seguiré haciendo mi carrera y si en algún momento se me da, feliz»