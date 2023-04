Bofo Bautista revienta al Atlas previo al Clásico Tapatío: “Es un equipo insignificante”  

El exfutbolista Adolfo Bautista, ídolo de Chivas, dice que el Atlas FC es tan insignificante, que ni siquiera le daban ganas de festejar los goles que le hacía.

Para Adolfo Bautista, los rojinegros son un equipo insignificante que ni siquiera le gustaba festejar los goles que les llegó a marcar.

El ex atacante ha menospreciado en distintas ocasiones al conjunto de los Zorros, ya que para él, no están a la altura de Chivas.

“Lo he dicho muchas veces, el Atlas FC es un equipo que, en lo personal, se me hace un equipo insignificante”, indicó. Es más, cuando les anotaba un gol, “ni atractivo se me hacía festejarles”.

Así que el ex jugador no lo ve como un Clásico, pero contra el Club América “ahí sí se antojaba festejar, esos son verdaderos Clásicos”.

Vistiendo la camiseta de Chivas, Adolfo Bautista le anoto tres goles a los Rojinegros y ninguno lo festejó.