‘Tuca’ explota y defiende a Juan Escobar sobre su salida de Cruz Azul

El jugador del Toluca rompió el silencio sobre su salida del equipo cementero en este Clausura 2024; Ferretti consideró que debieron respetar su jerarquía.

Juan Escobar por fin rompió el silencio sobre su salida de Cruz Azul. El jugador formó parte de la plantilla que consiguió el noveno campeonato de La Máquina tras poco más de 20 años, por lo que su salida del equipo que ahora dirige Martín Anselmi fue sorpresiva; pero el jugador argumentó que la culpa de su despido fue del director deportivo.

En entrevista con ESPN, el paraguayo indicó que nunca se opuso a competir un lugar en el primer equipo, de hecho, llegó a un arreglo con el entrenador, mismo que el de pantalón largo no respetó y, a entender por el jugador, el que tomó la decisión final sobre su permanencia fue Iván Alonso.

“En ningún momento dije que no me gustó la llegada de Anselmi, siempre le dije a él, sabe él, sabe el director deportivo y sabe el presidente y todos mis compañeros, que yo siempre hablé bien de él, del trabajo que hace de la mejor manera. Yo nunca condicioné eso porque vi muchos comentarios que dicen que yo no quería competir un lugar y es mentira. Por ahí el director deportivo tuvo un poquito más de culpa porque yo ya había arreglado eso con el técnico, ya había hablado, pero se dio otra situación que realmente a mí me sorprendió y por eso se dio eso de salir porque era una cosa y terminó siendo otra. Yo no culpo nunca al técnico, pero el director deportivo sí tuvo más esa culpa de la forma en que salí”, indicó Escobar al medio antes citado.

"COMO ENTRENADOR TIENE QUE RESPETAR"



El TUCA estalla con las reacciones de Álvaro Morales y defiende a Juan Escobar…



Tuca defiende a Juan Escobar

El director técnico y analista de ESPN, Ricardo Ferretti, defendió al jugador sobre sus declaraciones porque, indicó, los entrenadores en turno deben respetar a un jugador con esa misma jerarquía, pues la trayectoria, liderazgo, entre otros detalles, deben respaldar el trabajo de un futbolista.