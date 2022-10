Salcedo ya pidió disculpas al ‘Tata’ y espera volver al ‘Tri’

A solo un mes para el arranque del Mundial de Qatar 2022, la elaboración de la lista final de convocados de México sigue resultando un misterio, y varios jugadores han levantado la mano para ganar un lugar de último momento, entre ellos el defensa Carlos Salcedo que asegura ya arregló sus diferencias con el entrenador del ‘Tri’.

Entrevistado tras la eliminación de Juárez en el Repechaje, el ‘Titán’ aseguró que ya pidió disculpas a Gerardo Martino y su cuerpo técnico por las indisciplinas del pasado que lo marginaron de la Selección y mencionó que «al final todo puede pasar, uno como jugador hace lo que le toca las demás decisiones no dependen de uno», dejando en el aire un posible llamado al Mundial tras 1 año sin ir al ‘Tricolor’.

Salcedo reafirmó su apoyo a la Selección Mexicana destacando que «esté o no esté, siempre voy a apoyar a mis compañeros, porque al final de esos 4 años que estuve yo, me siendo parte de, siempre que platicó con los muchachos por videollamada saben que esté o no esté siempre aportare para que les vaya bien».