Henry Martin habla mensaje al Tata Martino

El atacante azulcrema señalo que se sentía bastante «aprisionado» por la presión que les exigía el estratega en ese momento del Tri quien estuvo al cargo en el Mundial de Qatar 2022.

Las polémicas declaraciones del jugador las realizo durante una entrevista para David Faitelson donde menciono que Gerardo Martino era un hombre muy exigente con el desempeño de cada uno de los miembros del plantel para intentar lograr alcanzar el máximo nivel de competición de cada uno de los elementos del Tri.

“Yo no pensaría tanto en un desorden, era muy exigente, supongo que sigue siendo, es una persona que su cuerpo técnico te exigía demasiado, te ponía a entrenar dos veces a veces por día. Nos fuimos muchísimo tiempo antes del Mundial”, expresó el delantero de las Águilas del Club América durante la entrevista.

Lo que sorprendió de sus palabras es que Henry dijo lo contrario a lo que dijeron sus compañeros al asegurar que el equipo no tenía un desorden bajo la gestión de Martino a pesar de haber quedado fuera de la fase de grupos del Mundial.

“Cerró mucho las filas a lo último de las convocatorias, no diría que fue un desorden, al contrario, yo creo metía demasiado orden en ese sentido que a veces se sentía uno aprisionado, pero nada más”, agregó el delantero.

“No, no jugué el partido contra Argentina, cada quien sus temas, él no era una persona que se te acercaba y te decía ‘vas a jugar o no vas a jugar por estas razones’, él tomaba las decisiones y ya está. Hacía su planteamiento, no sé por qué razón Edson a lo mejor habrá hablado con él, en particular conmigo precisamente en ese juego no, no me dijo las razones, pero nosotros acatábamos las órdenes de lo que decía y al final no nos resultó los planteamientos”, relato Henry Martín.

“Por supuesto, también corresponde a directivos sacar a alguien, no decir ‘la gente dice’. También a los directivos les corresponde decir ‘te quedas o te vas’, no es ‘la gente dice que se tienes que ir’, no. Porque entonces ahí también te estás equivocando, la gente dice; entonces la gente que diga a quién tienes que poner, ¿me explico?”, resaltó.

“Si tú estás diciendo ‘la gente dice que te tienes que ir’, entonces que la gente que diga a quién tienes que poner, no es así. Los que deciden quien se va y quien se queda son los directivos y bien me lo estás diciendo”, concluyó en entrevista.