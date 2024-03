!Gignac es Baja¡ ¿Como le va a los felinos sin su goleador?

André Pierre Gignac se pierde nuevamente un partido oficial con Club Tigres debido a una Bronquitis Aguda, esta vez no acompañara al equipo a su visita al Estadio Cuauhtémoc para enfrentarse al Club Puebla.

André-Pierre estuvo alejado de las canchas hace unas semanas, cuando el torneo recién comenzaba. En la jornada 4, el jugador francés sufrió una gastroenteritis, por lo que quedó descartado en ese encuentro.

📌 Informamos a nuestra afición que André-Pierre Gignac tiene un cuadro de bronquitis aguda, por lo que no hará el viaje a Puebla. pic.twitter.com/1K2pUuNIIR — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) March 28, 2024

¿Cómo le va a Tigres sin Gignac?

El ex internacional galo ha tenido a lo largo de su carrera con el Club Tigres algunas ausencias, si bien ha estado más tiempo en la cancha que fuera de, cabe resaltar que los felinos no suelen batallar mucho cuando el francés no se encuentra en el terreno de juego.

Desde su llegada al club Tigres, en la liga MX, André Pierre Gignac se ha perdido un total de 36 encuentros.

Resultado Cantidad de Partidos % Derrota 10 28% Empate 14 39% Triunfo 12 33%

¿Cuáles han sido las lesiones de Andre Pierre Gignac?

El tiempo, la edad y el esfuerzo físico que demanda un atleta de alto rendimiento cobra factura al cuerpo y Gignac no ha estado exento. A lo largo de su carrera estos han sido los motivos por los cuales se ha ausentado el delantero galo

Lesión Partidos % Bronquitis Aguda 1 3% Convocado a Selección 2 6% Distensión de Ligamento Cruzado 5 14% Gastroenteritis Gripal 1 3% Lesión de Tobillo 5 14% Lesión Desconocida 1 3% Lesión Muscular 3 8% Problemas de Rodilla 1 3% Traumatismo 2 6% No Convocado 15 42%

La última ocasión que Tigres visito la Angelópolis sin André Pierre Gignac fue el 1° de Diciembre del 2023 en los Cuartos de Final partido de ida del Apertura 2023, quedando el marcador igualado 2-2 para después sellar su pase a Semifinales con un contundente 3-0 a favor Tigres en el Estadio Universitario.